Экс-руководитель группы «Ариэль» Ярушин из-за мошенников прислал деньги бывшему челябинскому замминистра

Заслуженный артист России, певец, композитор, бывший солист группы «Ариэль» Валерий Ярушин стал жертвой мошенников и прислал деньги на счет своему другу и бывшему замминистра экономразвития Челябинской области Игорю Лашманову.
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