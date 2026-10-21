Глава МИД Польши Радослав Сикорский © Keystone Press Agency/Global Look PressПольша внесла в список нежелательных лиц депутата Львовского областного совета Святослава Шеремета, так как он был автором провозглашения 2027 года в регионе годом УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) и члена Организации Украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Романа Шухевича.