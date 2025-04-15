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"Дали две маленькие коробки и сказали: "Это твоя мама": Маньячка улизнула в США от русской полиции. Наказание пришло спустя 10 лет

"Дали две маленькие коробки и сказали: "Это твоя мама": Маньячка улизнула в США от русской полиции. Наказание пришло спустя 10 лет

Маньячка из Краснодара дерзко улизнула в США от русской полиции, которая намеревалась её задержать. "Дали две маленькие коробки и сказали: "Это твоя мама", - говорит дочка погибшей, уточняя, что от её матери в буквальном смысле почти ничего не осталось.

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