"Дали две маленькие коробки и сказали: "Это твоя мама": Маньячка улизнула в США от русской полиции. Наказание пришло спустя 10 лет

Маньячка из Краснодара дерзко улизнула в США от русской полиции, которая намеревалась её задержать. "Дали две маленькие коробки и сказали: "Это твоя мама", - говорит дочка погибшей, уточняя, что от её матери в буквальном смысле почти ничего не осталось.