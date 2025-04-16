Как узнать, что скоро умрешь: древние поверья и приметы

РЕН ТВ Какие приметы на Руси предвещали скорую смерть? Почему славяне очень боялись случайно залетевших в дом бабочек? О приметах, связанных со смертью, рассказывает программа "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.