Как узнать, что скоро умрешь: древние поверья и приметы

РЕН ТВ Какие приметы на Руси предвещали скорую смерть? Почему славяне очень боялись случайно залетевших в дом бабочек? О приметах, связанных со смертью, рассказывает программа "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.
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