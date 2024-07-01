Трамп назвал большой победой решение о признании за ним частичного иммунитета

REUTERS/Tom Brenner Бывший президент США и кандидат на высший пост в стране Дональд Трамп считает "большой победой" решение Верховного суда страны о его иммунитете от уголовного преследования во время исполнения обязанностей главы государства.
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