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Шоколадное печенье: рецепт изысканного лакомства от фудблогера Марии Белой

Шоколадное печенье: рецепт изысканного лакомства от фудблогера Марии Белой

Как приготовить шоколадное печенье с трещинками: простой рецепт с какао. Шоколадное печенье: пошаговый рецепт изысканного лакомства предоставлено издательством КП Ингредиенты: Рецепт: состав Пшеничная мука 140г Какао-порошок 25г Разрыхлитель для теста 3г Соль 1,5г Сливочное масло 115г (82%) Сахар коричневый 85г Сахар 80г Яйцо куриное 52г Темный шоколад 70г Приготовление: Шоколадное печенье: пошаговый рецепт изысканного лакомства предоставлено издательством КПСтатьи по теме: Маффины «Двойной шоколад»: рецепт вкуснейшего десерта Кофейный зефир: пошаговый рецепт от фудблогера Яны Быковой Бланманже: рецепт французского десерта от ЗОЖ-блогера Сергея Леонова  .

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