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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «В США стреляют в кандидата, а в России полный порядок. Звезды КХЛ и НХЛ скоро сыграют, Кузнецов возвращается, Путин спокойно дает старт движению Северного обхода Твери»

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт со СКА  «Ждем официальной информации, но приезд в КХЛ звезд уровня Кузнецова, безусловно, выведет лигу на новый уровень.

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