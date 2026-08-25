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Игор Митрески: «Спартак» выглядит фаворитом на победу в РПЛ. По составу у этой команды нет слабых мест»

Бывший защитник « Спартака » Игор Митрески назвал красно-белых фаворитом Альфа-Банк РПЛ . Московский клуб после победы над «Зенитом» (2:0) в 5-м туре занимает второе место в таблице, на 3 очка отставая от «Краснодара».

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