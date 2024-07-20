Центр профессиональной подготовки Росгвардии по Москве отмечает юбилей

В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею Центра профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза Степана Харитоновича Зайцева Главного управления Росгвардии по городу Москве.
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