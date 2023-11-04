Макрон приехал стричь, а вернулся бритым!

Владимир Алтайцев Какие все западники хитрые и подлые - всё норовят объегорить Россию. А не получается. И лучше бы почаще так было. Но это больше от Кремля зависит. Не одни же там Песковы сидят.

Natalija Osminina Ну, почему объегорить? Нет урана- надо искать. Где есть уран? Нет в Казхстане- будут искать в другом месте: "А точно такая же, но с серебряными пуговицами есть? - Нет." "Нет? Будем искать")))