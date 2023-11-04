"Г-н Макрон, сначала на поклон к Путину": Приехавший за ураном в Казахстан француз опешил – рудники уже выкупили русские От прежней французской гордости и спеси остались одни воспоминания.
Макрон приехал стричь, а вернулся бритым!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какие все западники хитрые и подлые - всё норовят объегорить Россию. А не получается. И лучше бы почаще так было. Но это больше от Кремля зависит. Не одни же там Песковы сидят.
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11 час.
Natalija Osminina
Ну, почему объегорить? Нет урана- надо искать. Где есть уран? Нет в Казхстане- будут искать в другом месте: "А точно такая же, но с серебряными пуговицами есть? - Нет." "Нет? Будем искать")))
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11 час.
Александр Николаевич
ОЙ! не все так просто. Разведанных и доступных мест добычи урана на нашей планете очень мало (это не золото из речки черпать черпаком). Полагаю, что случилось в Нигере, Россия просчитывала и помагала этому, зная, что кроме Германии нужно было опустить на колени и лягушатников. НЕ зря же наши основные добытчики урана ЕЩЕ два месяца назад выкупили все остающиеся доли на рудниках урана в Казахстане!?
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3 час.
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