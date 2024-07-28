НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Лаврова
    Хотелось бы чтобы указали номер приказа и от какого числаПенсионеры больше...
  • Evgeni Velesik
    А что именно улучшит финансовое положение пенсионеров? Повышение пенсии? Это не пенсию повышают, а компенсируют на по...В России ожидаетс...
  • Анатолий Анатольев
    Хорошая РАБОТА! СМЕРТЬ ЗЛУ!!!!!!Стрелявший по Бел...

Давание имен домашним животным снижает желание детей есть их мясо

Давание имен домашним животным снижает желание детей есть их мясо

Давание имен домашним животным снижает желание детей есть их мясо Максим МорозовНазвав курицу, индейку или свинью и указав на ее индивидуальные качества, можно изменить отношение детей к животным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх