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Лесничий Семенов: россиян стали чаще кусать бешеные белки из-за роста поголовья

Лесничий Семенов: россиян стали чаще кусать бешеные белки из-за роста поголовья

В России с начала года отмечается рост случаев укусов белок, пострадали уже порядка 500 человек, в том числе зафиксировано более 200 укусов в Ставропольском крае и более ста – в Москве.

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