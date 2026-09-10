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119-летнего жителя Коста-Рики могут признать старейшим в мире человеком

119-летнего жителя Коста-Рики могут признать старейшим в мире человеком

Житель Коста-Рики Хосе Флорес стал кандидатом на звание старейшего в мире человека. Согласно семейным и официальным данным, ему 119 лет, передаёт Reuters.

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