Информация для застройщиков индивидуальных жилых домов.

В целях сокращения количества недостроенных и незаконсервированных жилых домов, а также эффективного использования земельных участков в Беларуси с 7 февраля 2006 года действует Указ Президента №87 ´О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством не законсервированных жилых домов, дач´, согласно которому, если гражданин получил земельн .
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