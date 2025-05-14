Информация для застройщиков индивидуальных жилых домов.

В целях сокращения количества недостроенных и незаконсервированных жилых домов, а также эффективного использования земельных участков в Беларуси с 7 февраля 2006 года действует Указ Президента №87 ´О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством не законсервированных жилых домов, дач´, согласно которому, если гражданин получил земельн .