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Әлфәс хәзрәт Гайфуллин: Әбием белән качып догалар ятлый идек - «Шәһри Чаллы»

Әлфәс хәзрәт Гайфуллин: Әбием белән качып догалар ятлый идек - «Шәһри Чаллы»

Яшьлек елларында ул кешеләрне янгын тозагыннан коткару белән шөгыльләнгән булса, соңгы 34 елда инде ул халыкны ахирәт дөньясы утыннан саклап калу өчен бар көчен куя.

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