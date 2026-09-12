Әлфәс хәзрәт Гайфуллин: Әбием белән качып догалар ятлый идек - «Шәһри Чаллы»

Яшьлек елларында ул кешеләрне янгын тозагыннан коткару белән шөгыльләнгән булса, соңгы 34 елда инде ул халыкны ахирәт дөньясы утыннан саклап калу өчен бар көчен куя.
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