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Миңнуллина: Чит ил инвесторлары Татарстанның сигез районына инвестицияләр кертте

Миңнуллина: Чит ил инвесторлары Татарстанның сигез районына инвестицияләр кертте

2026 елның беренче яртыеллыгында Татарстанның сигез районы чит ил инвестицияләрен җәлеп итте, дип хәбәр итте республиканың Инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә.

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