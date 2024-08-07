Microsoft нанесла ответный удар по Delta Air Lines, обвинив авиаперевозчика в том, что он не модернизировал свои технологии, прежде чем он отменил тысячи рейсов после глобального массового сбоя в работе ИТ в прошлом месяце.
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