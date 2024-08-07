Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft нанесла ответный удар по Delta

Microsoft нанесла ответный удар по Delta Air Lines, обвинив авиаперевозчика в том, что он не модернизировал свои технологии, прежде чем он отменил тысячи рейсов после глобального массового сбоя в работе ИТ в прошлом месяце.

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