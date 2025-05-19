Россиянам рассказали, что когнитивные нарушения в мозге могут проявляться в возрасте 27–30 лет

Когнитивные нарушения в головном мозге способны проявляться уже в возрасте около 27–30 лет, сообщил разработчик сервиса поддержки психического здоровья на основе искусственного интеллекта Via MD Магомед-Амин Идилов «Газете.
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