Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнётся, как только вы уйдёте. © Аль Пачино

"Картинки маслом!". Попробую "тряхнуть стариной" - предоставить некие картинки на суд почтеннейшей публики! Больше не буду - не моё это, да и более достойные реализаторы данной идеи на КОНТе представлены.
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