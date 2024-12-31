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Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнётся, как только вы уйдёте. © Аль Пачино

Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнётся, как только вы уйдёте. © Аль Пачино

"Картинки маслом!". Попробую  "тряхнуть стариной"  -  предоставить  некие картинки на суд почтеннейшей публики! Больше не буду - не моё это, да и более достойные реализаторы данной идеи на КОНТе представлены.

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