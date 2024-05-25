В RB отказались говорить о составе пилотов на 2025 год

В RB отказались говорить о составе пилотов на 2025 годGetty Images / Red Bull Content PoolИсполнительный директор Visa Cash App RB Питер Байер заявил, что пока рано говорить о составе младшей команды Red Bull на 2025 год.
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