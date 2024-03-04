Дмитрий Евдокимов: астраханские порты имеют стратегическое значение для России

Директор ООО «ВТС-Терминал» Дмитрий Евдокимов прокомментировал послание президента Федеральному собранию, в ходе которого Владимир Путин заявил, что Россия продолжит расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать логистические коридоры.
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