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Торторелла о «Филадельфии»: «Культура должна измениться. Я хочу, чтобы команда была жесткой. Все начинается с игры без шайбы»

Джон Торторелла заявил, что намерен изменить клубную культуру «Филадельфии».  «Это не критика. Но если мы хотим расти и быть теми, кем хотим быть, той командой, которую считают стандартом, то культура должна измениться.

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