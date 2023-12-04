Русские военные впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley

Русским военным удалось вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты Bradley.Трофейный фонд России пополнился - вооруженным силам удалось захватить американскую БМП M2A2 Bradley ODS-SA, которая была подбита во время сражения на Авдеевском направлении.
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