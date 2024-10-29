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Гибель 4 детей после ужина с пельменями: "Самую неправдоподобную версию" подтвердили

Гибель 4 детей после ужина с пельменями: "Самую неправдоподобную версию" подтвердили

В Красной Сопке Красноярского края эта трагичная история и сейчас на слуху. Да и по России инцидент гремел, что понятно – друг за другом после ужина с пельменями погибли четверо детей, выжили лишь родители и нерождённый малыш.

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