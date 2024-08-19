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МИД: Москва ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной

МИД: Москва ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной

Москва даст адекватный и конкретный ответ на попытки Польши перехватить над Украиной российские ракеты, об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

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