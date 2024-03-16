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Живая Кубань

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    И эти люди получают за свою "работу" огромные зарплаты. Все до поры до времени. А если в этой машине заложена взрывча...Чиновники в Красн...
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 В Краснодаре родственники и волонтеры ищут бесследно пропавшего 52-летнего Александра Алтухова

 В Краснодаре родственники и волонтеры ищут бесследно пропавшего 52-летнего Александра Алтухова

 В Краснодаре родственники и волонтеры ищут бесследно пропавшего 52-летнего Александра АлтуховаВ Краснодаре волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и близкие разыскивают бесследно пропавшего 52-летнего Александра Алтухова.

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