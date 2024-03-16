 В Краснодаре родственники и волонтеры ищут бесследно пропавшего 52-летнего Александра Алтухова

В Краснодаре родственники и волонтеры ищут бесследно пропавшего 52-летнего Александра АлтуховаВ Краснодаре волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и близкие разыскивают бесследно пропавшего 52-летнего Александра Алтухова.
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