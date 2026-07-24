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Царьград

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Одесса "закрывается": Россия выгнала иностранцев из порта. Американцы в Иране напоролись на кучи мусора. В небе – война воздушных шаров

Одесса "закрывается": Россия выгнала иностранцев из порта. Американцы в Иране напоролись на кучи мусора. В небе – война воздушных шаров

Россия добилась того, что должна была сделать четыре года назад. Методичные и беспощадные удары по черноморским портам Украины принесли первый серьёзный результат.

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