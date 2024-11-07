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Московская биржа приостановит торги акциями Росбанка с 14 ноября

Московская биржа приостановит торги акциями Росбанка с 14 ноября

Московская биржа объявила о приостановке торговли акциями Росбанка с 14 ноября 2024 года. Решение коллегии биржи связано с предстоящей реорганизацией банка, что может повлиять на процесс торгов, сообщается на официальном сайте площадки.

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