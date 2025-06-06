Украинский дрон сбили у Курской АЭС в Курчатове

Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской АЭС в городе Курчатов вечером 6 июня. Как сообщает telegram-канал Mash, обломки дрона упали на парковку строящегося энергоблока АЭС-2, повредив автомобиль, находившийся у проходной станции.