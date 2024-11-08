В Омской области ожидаются ночные морозы до -19 градусов. На выходных регион накроют метели. Детальный прогноз синоптиком на ближайшие дни здесь.
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В Омской области ожидаются ночные морозы до -19 градусов. На выходных регион накроют метели. Детальный прогноз синоптиком на ближайшие дни здесь.