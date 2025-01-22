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Царьград

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Банк России продал юани на 4,7 млрд рублей на внутреннем рынке

Банк России продал юани на 4,7 млрд рублей на внутреннем рынке

Центральный Банк России реализовал юани на внутреннем рынке с расчетами на 21 января 2025 года на сумму 4,7 миллиарда рублей.

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