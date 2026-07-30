Женщина, найденная в детстве в тележке магазина, разыскала отца и узнала правду

На это ей понадобилось полсотни лет. Эта история началась с того, что в августе 1972 года в торговом центре Westgate в штате Огайо (США) две молодые женщины — Рита и Дарлин — заметили у своей машины продуктовую тележку.
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