В репертуаре Екатеринбургского театра оперы и балета есть несколько спектаклей, инсценированных по сказкам, поэтому часто на этих постановках бывают дети, однако не каждый из таких спектаклей подходит маленьких зрителей и будет им интересен, отмечает «Новый День».
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