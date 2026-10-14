В репертуаре Екатеринбургского театра оперы и балета есть несколько спектаклей, инсценированных по сказкам, поэтому часто на этих постановках бывают дети, однако не каждый из таких спектаклей подходит маленьких зрителей и будет им интересен, отмечает «Новый День».