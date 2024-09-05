В Иванове полицейские и «Лаборатория безопасности» провели для юных жителей города занятия по Правилам дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Университет непрерывного образования» и членом Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Мариной Римской приехали к юным жителям ТОС «Некрасовский», где с помощью передвижного комплекса по изучению правил дорожного движения «Лаборатория безопасности» в игровой форме напомнили мальчишкам и девчонкам правила дорожного движения, соблюдение которых поможет избежать неприятностей на дороге.
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