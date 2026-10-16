Победитель Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константин Лепёхин не считает, что в «Зените» был кризис, хотя три поражения в 10 турах для петербургской команды это много.
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