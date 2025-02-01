Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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И смех, и грех: эсминец вместо крейсера, и никак иначе

И смех, и грех: эсминец вместо крейсера, и никак иначе

И смех, и грех: эсминец вместо крейсера, и никак иначе Конечно, ничего такого. Просто крейсера типа «Тикондерога» стремительно заканчиваются, новых нет и не будет, а противовоздушная оборона как была необходимой частью безопасности для корабельных соединений типа АУГ, так и остается.

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