И смех, и грех: эсминец вместо крейсера, и никак иначе Конечно, ничего такого. Просто крейсера типа «Тикондерога» стремительно заканчиваются, новых нет и не будет, а противовоздушная оборона как была необходимой частью безопасности для корабельных соединений типа АУГ, так и остается.