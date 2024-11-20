Госдума рассмотрит возможность продажи недвижимости без уплаты НДФЛ

Депутаты думают над сокращением срока владения домами и квартирами.Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение в ведомство законопроект, по которому предлагается сократить минимальный срок владения недвижимостью для того, чтобы освободить владельца от уплаты НДФЛ в случае продажи.