КРАСНОЯРСК, 20 октября, ФедералПресс. Более 10 тыс. школьников, родителей и педагогов стали гостями единого дня открытых дверей в колледжах и техникумах Красноярского края.
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