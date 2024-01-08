Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде

Народный артист РФ Филипп Киркоров решил направить гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конце декабря — начале января.
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