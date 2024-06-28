В ГД внесут законопроект о проверке знания русского у детей мигрантов

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Проект закона, предполагающий проверку знания русского языка у детей иностранных граждан, не имеющих паспорта РФ, перед приемом в школу, будет внесен на рассмотрение Госдумы 28 июня, сообщает РИА Новости.