Плоды святого поста

О плодах святого поста сегодня пойдет речь. По просьбе Николая Сальникова (старосты прихода кировградского храма во имя Владимирской иконы Божией Матери) «ТК» продолжает публикацию отрывков из книги «МАРГАРИТЪ».
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