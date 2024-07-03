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Плоды святого поста

О плодах святого поста сегодня пойдет речь. По просьбе Николая Сальникова (старосты прихода кировградского храма во имя Владимирской иконы Божией Матери) «ТК» продолжает публикацию отрывков из книги «МАРГАРИТЪ».

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