В Крыму в два раза выросло число многодетных семей

В Крыму насчитывается около 35 тысяч многодетных семей или в два раза больше, чем в 2014 году. Об этом рассказала телеканалу «Крым 24» начальник управления адресной и социальной помощи и иных мер поддержки министерства труда и социальной защиты Крыма Татьяна Хмелевская.