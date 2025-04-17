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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму в два раза выросло число многодетных семей

В Крыму насчитывается около 35 тысяч многодетных семей или в два раза больше, чем в 2014 году. Об этом рассказала телеканалу «Крым 24» начальник управления адресной и социальной помощи и иных мер поддержки министерства труда и социальной защиты Крыма Татьяна Хмелевская.

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