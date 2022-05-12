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NASA собирается доставлять космонавтов на МКС на кораблях SpaceX и Boeing

NASA собирается доставлять космонавтов на МКС на кораблях SpaceX и Boeing

Планируется использовать корабли по очереди. На обоих аппаратах может быть размещен экипаж и костюмы, отметил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Стив Стич.

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