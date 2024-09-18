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Царьград

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Детей, пострадавших при нападении на школу в Челябинске, доставили в Москву

Детей, пострадавших при нападении на школу в Челябинске, доставили в Москву

Спецборт МЧС доставил пострадавших при нападении на школу детей в больницу.Трех подростков, которые пострадали при нападении одноклассника в школе №68 в Челябинске, спецбортом МЧС доставили в Москву – об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

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