Детей, пострадавших при нападении на школу в Челябинске, доставили в Москву

Спецборт МЧС доставил пострадавших при нападении на школу детей в больницу.Трех подростков, которые пострадали при нападении одноклассника в школе №68 в Челябинске, спецбортом МЧС доставили в Москву – об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.