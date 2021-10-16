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В Германии существенно выросли цены на автозапчасти

В Германии существенно выросли цены на автозапчасти

В Германии запчасти для автомобилей за последние 8 лет выросли на 44%, согласно данным, приводимым 16 октября аналитиками из Немецкой страховой ассоциации (GDV).

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