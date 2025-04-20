Песчаный апокалипсис в Мексике: буря парализовала движение транспорта и авиасообщение

Стихия бушует: жители севера Мексики столкнулись с мощной песчаной бурей.На штат Чиуауа на севере Мексики обрушилась масштабная природная катастрофа - песчаная буря, которая привела к остановке транспортного сообщения и работе аэропорта.
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