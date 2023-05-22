Рейтинг WTA. Рыбакина стала №4, Калинина дебютировала в топ-25

Также в топ-50 свой лучший рейтинг повысили Ангелина Калинина, Чжэн Циньвэнь и Линда Носкова. WTA Singles Rankings Положение на 22 мая 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 8940 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 7541 3 (3) Джессика Пегула (США) 5205 4 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 5090 5 (4) Каролин Гарсия (Франция) 5025 6 (5) Коко Гауфф (США) 4305 7 (7) Онс Жабер (Тунис) 3541 8 (8) Мария Саккари (Греция) 3391 9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3275 10 (10) Петра Квитова (Чехия) 3162 11 (12) Вероника Кудерметова (Россия) 2950 15 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2236 17 (20) Алена Остапенко (Латвия) 2130 19 (21) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1998 23 (22) Екатерина Александрова (Россия) 1725 24 (25) Анастасия Потапова (Россия) 1665 25 (47) Ангелина Калинина (Украина) 1657 29 (35) Паула Бадоса (Испания) 1363 41 (31) Бьянка Андрееску (Канада) 1142 44 (46) Варвара Грачева (Россия) 1102 48 (54) Линда Носкова (Чехия) 1050 52 (65) Жасмин Паолини (Италия) 1005 53 (57) Анна Калинская (Россия) 985 66 (73) Анна Блинкова (Россия) 821 77 (109) Диан Парри (Франция) 764 84 (100) Камила Осорио (Колумбия) 739 85 (90) Камилла Рахимова (Россия) 735 89 (61) Аманда Анисимова (США) 699 90 (102) Кэти Волынец (США) 690 107 (104) Диана Шнайдер (Россия) 616 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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