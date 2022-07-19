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«Титановый желудок»: рассказываем историю парня, который питается просрочкой — и пользуется успехом

«Титановый желудок»: рассказываем историю парня, который питается просрочкой — и пользуется успехом

Британец ставит эксперименты на собственным желудке. И пока что остается в выигрыше. 44-летний Гэвин Рен сам себя называет человеком с «титановым желудком».

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