Британец ставит эксперименты на собственным желудке. И пока что остается в выигрыше. 44-летний Гэвин Рен сам себя называет человеком с «титановым желудком».
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