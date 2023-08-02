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На Среднем Урале девочка-бегунок рассказала, что ее ждало после возвращения в скандальный детдом

На Среднем Урале девочка-бегунок рассказала, что ее ждало после возвращения в скандальный детдом

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа, ФедералПресс. Воспитанница детдома, которую с помощью полиции вернули в скандально известный Заводоуспенский детский дом Тугулымского района Свердловской области, рассказала, как сейчас складывается ее жизнь.

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