На Среднем Урале девочка-бегунок рассказала, что ее ждало после возвращения в скандальный детдом

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа, ФедералПресс. Воспитанница детдома, которую с помощью полиции вернули в скандально известный Заводоуспенский детский дом Тугулымского района Свердловской области, рассказала, как сейчас складывается ее жизнь.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа, ФедералПресс. Воспитанница детдома, которую с помощью полиции вернули в скандально известный Заводоуспенский детский дом Тугулымского района Свердловской области, рассказала, как сейчас складывается ее жизнь.
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