Семь вещей, которые поймут только те, кто был на советских курортах

Traveller

Ну всё было плЁхо в СССР!!! И чем моложе писалка, тем ему (ей) хуже жилось в СССР! Но судя по этой цитате: "спрос на жильt превышал..." афтырь или съехал в Израиль давно и уже стёр до дыр русскую клавиатуру, или в ЦИПСО совем уже бездари клацают по клаве.