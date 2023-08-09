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Семь вещей, которые поймут только те, кто был на советских курортах

Семь вещей, которые поймут только те, кто был на советских курортах

Вспоминаем нюансы отечественных курортов, которые современной молодежи могут показаться дикими и невероятным Конечно, в СССР все было самое лучшее, а кто в это не верит — не наш человек.

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Комментарии
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Traveller
Ну всё было плЁхо в СССР!!! И чем моложе писалка, тем ему (ей) хуже жилось в СССР! Но судя по этой цитате: &quot;спрос на жильt превышал...&quot; афтырь или съехал в Израиль давно и уже стёр до дыр русскую клавиатуру, или в ЦИПСО совем уже бездари клацают по клаве.
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12 час.
epobedimski
Отлично отдыхли на диких пляжах чкрного моря. Например на  каролине Бугаз Ставили палатки и было просто замечтельно! Никаких драк и скандплов. Люди были намного добрее чем сейчас!
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7 час.

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