Вспоминаем нюансы отечественных курортов, которые современной молодежи могут показаться дикими и невероятным Конечно, в СССР все было самое лучшее, а кто в это не верит — не наш человек.
Семь вещей, которые поймут только те, кто был на советских курортах
Комментарии
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Traveller
Ну всё было плЁхо в СССР!!! И чем моложе писалка, тем ему (ей) хуже жилось в СССР! Но судя по этой цитате: "спрос на жильt превышал..." афтырь или съехал в Израиль давно и уже стёр до дыр русскую клавиатуру, или в ЦИПСО совем уже бездари клацают по клаве.
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12 час.
epobedimski
Отлично отдыхли на диких пляжах чкрного моря. Например на каролине Бугаз Ставили палатки и было просто замечтельно! Никаких драк и скандплов. Люди были намного добрее чем сейчас!
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7 час.
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